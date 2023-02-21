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«РИА Новости»: в Брянской области несколько человек взяты в заложники в магазине
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Брянской области несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает, что «в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами». По информации агентства, «погибшие и раненые есть среди жителей Брянской области».
Ранее в четверг губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ.
«Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.
Позже он добавил, что в Климовском районе в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Также минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа, заявил губернатор. Пострадавших нет.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает, что «в Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами». По информации агентства, «погибшие и раненые есть среди жителей Брянской области».
Ранее в четверг губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ.
«Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.
Позже он добавил, что в Климовском районе в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Также минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа, заявил губернатор. Пострадавших нет.
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