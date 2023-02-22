Возрастное ограничение 18+
В Орловской области против полицейских, избивших задержанного, возбудили уголовное дело
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В отношении двух сотрудников УМВД по городу Орлу возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
По версии СК, в конце января полицейские избили задержанного. «Подозреваемые без составления процессуальных документов незаконно задержали и доставили 31-летнего мужчину в помещение участкового пункта полиции <...> где незаконно применили к последнему насилие — нанесли со значительной силой не менее восьми ударов своими руками и ногами по туловищу, по верхним и нижним конечностям, а также множественные удары кулаками и руками по лицу», — сообщили в региональном СУ СК.
Также в ведомстве сообщили, что два других сотрудника полиции в Орловской области получили по 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за взятку. По данным СК, в июле 2021 года два сотрудника ДПС обнаружили пьяного водителя. Никаких мер они принимать не стали, а за сокрытие факта нарушения предложили родственнице водителя заплатить. Женщина передала полицейским 30 тысяч рублей.
По версии СК, в конце января полицейские избили задержанного. «Подозреваемые без составления процессуальных документов незаконно задержали и доставили 31-летнего мужчину в помещение участкового пункта полиции <...> где незаконно применили к последнему насилие — нанесли со значительной силой не менее восьми ударов своими руками и ногами по туловищу, по верхним и нижним конечностям, а также множественные удары кулаками и руками по лицу», — сообщили в региональном СУ СК.
Также в ведомстве сообщили, что два других сотрудника полиции в Орловской области получили по 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за взятку. По данным СК, в июле 2021 года два сотрудника ДПС обнаружили пьяного водителя. Никаких мер они принимать не стали, а за сокрытие факта нарушения предложили родственнице водителя заплатить. Женщина передала полицейским 30 тысяч рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На автомобилиста, который после ДТП в Екатеринбурге напал на инспекторов ДПС, возбудили уголовное дело
22 февраля 2023
22 февраля 2023
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже более 7 тысяч с карточки пенсионера
26 февраля 2023
26 февраля 2023
Планировавших возложить цветы у мемориала в пригороде Екатеринбурга увезли в полицию
24 февраля 2023
24 февраля 2023