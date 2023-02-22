Возрастное ограничение 18+
СК: пятерым жителям Подольска потребовалась медпомощь после травли тараканов в магазине
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Подольске пять жильцов многоквартирного дома обратились к врачам с признаками отравления. Причиной могла стать травля тараканов в магазине на первом этаже жилого дома, сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело.
Среди пострадавших есть подросток. По данным следствия, вечером 1 марта он был доставлен в больницу с диагнозом «отек Квинке». Позже с жалобами на недомогание обратились ещё несколько жильцов того же дома. «Граждане сообщают, что вечером чувствовали резкий запах после распыления вещества, направленного на устранение тараканов в магазине, расположенном на 1 этаже жилого дома. После этого они почувствовали слабость, недомогание и обратились за медицинской помощью», — сообщили в региональном СУ СК.
На месте работают следователи и криминалисты. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Среди пострадавших есть подросток. По данным следствия, вечером 1 марта он был доставлен в больницу с диагнозом «отек Квинке». Позже с жалобами на недомогание обратились ещё несколько жильцов того же дома. «Граждане сообщают, что вечером чувствовали резкий запах после распыления вещества, направленного на устранение тараканов в магазине, расположенном на 1 этаже жилого дома. После этого они почувствовали слабость, недомогание и обратились за медицинской помощью», — сообщили в региональном СУ СК.
На месте работают следователи и криминалисты. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На автомобилиста, который после ДТП в Екатеринбурге напал на инспекторов ДПС, возбудили уголовное дело
22 февраля 2023
22 февраля 2023
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже более 7 тысяч с карточки пенсионера
26 февраля 2023
26 февраля 2023
Жительницу Екатеринбурга осудят за поджог знакомого
28 февраля 2023
28 февраля 2023