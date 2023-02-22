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Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Парламент Финляндии 184 голосами из 200 одобрил законопроект о вступлении в НАТО.
Это следует из трансляции голосования.
Новость дополняется.
Это следует из трансляции голосования.
Новость дополняется.
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