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Bloomberg назвал российских миллиардеров, разбогатевших с начала года
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Bloomberg опубликовал «Индекс миллиардеров». В нем, помимо общего состояния, указано, как это состояние изменилось с начала года.
Всего в списке издания (топ-500) — 22 российских представителя.
С начала этого года больше всех увеличили свое состояние (топ-10 представителей РФ):
Вагит Алекперов — заработал $2,43 млрд, (общее состояние $17,8 млрд, 91-е место в общем рейтинге);
Алексей Мордашов — заработал $1,54 млрд (общее состояние $20,2 млрд, 78-е место в рейтинге);
Владимир Лисин — заработал $905 млн (общее состояние $20,8 млрд, 76-е место в рейтинге);
Виктор Рашников — заработал $825 млн (общее состояние $9,36 млрд, 214-е место в рейтинге);
Алишер Усманов — заработал $738 млн (общее состояние $19,2 млрд, 86-е место в рейтинге);
Леонид Федун — заработал $654 млн (общее состояние $6,52 млрд, 363-е место в рейтинге);
Андрей Гурьев — заработал $584 млн (общее состояние $9,68 млрд, 207-е место в рейтинге);
Михаил Прохоров — заработал $579 млн (общее состояние $13,8 млрд, 124-е место в рейтинге);
Леонид Михельсон — заработал $516 млн (общее состояние $25,1 млрд, 54-е место в рейтинге);
Дмитрий Рыболовлев — заработал $408 млн (общее состояние $10,5 млрд, 181-е место в рейтинге).
Кто понес убытки
Самый богатый представитель РФ в общем списке — Владимир Потанин (44 место), его состояние оценивается в $28,5 млрд. Однако, по данным издания, с начала года он потерял $94,2 млн. Среди представителей РФ, которые с начала года понесли убытки, лидирует Андрей Мельниченко — минус $506 млн (общее состояние $12,6 млрд долларов, 146-е место в списке). Также, по версии издания, понес убытки с начала года Геннадий Тимченко — минус $64,3 млн (общее состояние $11,7 млрд, 160-е место в рейтинге).
На первом месте в общем списке — Илон Маск, его общее состояние оценивается в $186 млрд. С начала года его состояние увеличилось на $48,9 млрд.
Всего в списке издания (топ-500) — 22 российских представителя.
С начала этого года больше всех увеличили свое состояние (топ-10 представителей РФ):
Вагит Алекперов — заработал $2,43 млрд, (общее состояние $17,8 млрд, 91-е место в общем рейтинге);
Алексей Мордашов — заработал $1,54 млрд (общее состояние $20,2 млрд, 78-е место в рейтинге);
Владимир Лисин — заработал $905 млн (общее состояние $20,8 млрд, 76-е место в рейтинге);
Виктор Рашников — заработал $825 млн (общее состояние $9,36 млрд, 214-е место в рейтинге);
Алишер Усманов — заработал $738 млн (общее состояние $19,2 млрд, 86-е место в рейтинге);
Леонид Федун — заработал $654 млн (общее состояние $6,52 млрд, 363-е место в рейтинге);
Андрей Гурьев — заработал $584 млн (общее состояние $9,68 млрд, 207-е место в рейтинге);
Михаил Прохоров — заработал $579 млн (общее состояние $13,8 млрд, 124-е место в рейтинге);
Леонид Михельсон — заработал $516 млн (общее состояние $25,1 млрд, 54-е место в рейтинге);
Дмитрий Рыболовлев — заработал $408 млн (общее состояние $10,5 млрд, 181-е место в рейтинге).
Кто понес убытки
Самый богатый представитель РФ в общем списке — Владимир Потанин (44 место), его состояние оценивается в $28,5 млрд. Однако, по данным издания, с начала года он потерял $94,2 млн. Среди представителей РФ, которые с начала года понесли убытки, лидирует Андрей Мельниченко — минус $506 млн (общее состояние $12,6 млрд долларов, 146-е место в списке). Также, по версии издания, понес убытки с начала года Геннадий Тимченко — минус $64,3 млн (общее состояние $11,7 млрд, 160-е место в рейтинге).
На первом месте в общем списке — Илон Маск, его общее состояние оценивается в $186 млрд. С начала года его состояние увеличилось на $48,9 млрд.
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