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В Тамбове полицейский применил силу к гулявшей с котом школьнице, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Тамбове сотрудник полиции повалил на землю 12-летнюю школьницу, гулявшую с котом. Полицейский заподозрил девочку «в незаконном сбыте наркотиков».
«По версии следствия, в начале февраля 2023 года сотрудник полиции в свободное от работы время (находился на больничном) увидел, что около одного из домов 12-летняя девочка фотографирует дерево. Далее, заподозрив ее в незаконном сбыте наркотических средств, он, не сообщив в правоохранительные органы, самостоятельно подошел к ней, с силой схватил за руку, повалил на землю и удерживал в течение некоторого времени», — сообщили в региональном СУ СК.
Полицейский отпустил девочку только после того, как на ее крики выбежали родственники и соседи.
«Как выяснилось, девочка гуляла с котом и, когда тот забрался на дерево, решила его сфотографировать», — добавили в СК.
Против полицейского возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
«По версии следствия, в начале февраля 2023 года сотрудник полиции в свободное от работы время (находился на больничном) увидел, что около одного из домов 12-летняя девочка фотографирует дерево. Далее, заподозрив ее в незаконном сбыте наркотических средств, он, не сообщив в правоохранительные органы, самостоятельно подошел к ней, с силой схватил за руку, повалил на землю и удерживал в течение некоторого времени», — сообщили в региональном СУ СК.
Полицейский отпустил девочку только после того, как на ее крики выбежали родственники и соседи.
«Как выяснилось, девочка гуляла с котом и, когда тот забрался на дерево, решила его сфотографировать», — добавили в СК.
Против полицейского возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
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