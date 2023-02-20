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В Мексике тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против избирательной реформы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В минувшее воскресенье в городах Мексики тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против избирательной реформы.
По данным местных СМИ, это крупнейшая акция протеста за время работы действующего президента, в ней приняли участие около 140 тысяч человек.
Представители оппозиции заявили, что мексиканцы вышли, чтобы заявить о себе и не позволить разрушить демократические институты в стране, пишет El Mundo. На прошлой неделе власти Мексики приняли поправки к законам о политических и электоральные процедурах. В том числе, правительство предложило сократить бюджет и уменьшить автономию Национального избирательного института, пишет издание.
Избирательная реформа вызвала горячие споры. Оппозиция назвала принятые изменения неконституционными и потребовала их отменить. Поправки, по мнению критиков, «ставят под угрозу выживание независимого органа, которому удалось покончить два десятилетия назад с однопартийным режимом» в стране, пишет издание.
В минувшее воскресенье люди собрались у здания Верховного Суда, полиция выставила металлические ограждения у правительственных зданий. Между тем, демонстрация прошла мирно, без столкновений с полицией. По данным El Mundo, также акции протеста прошли в Испании — несколько десятков человек собрались перед посольством Мексики в Мадриде и консульством в Барселоне.
По данным местных СМИ, это крупнейшая акция протеста за время работы действующего президента, в ней приняли участие около 140 тысяч человек.
Представители оппозиции заявили, что мексиканцы вышли, чтобы заявить о себе и не позволить разрушить демократические институты в стране, пишет El Mundo. На прошлой неделе власти Мексики приняли поправки к законам о политических и электоральные процедурах. В том числе, правительство предложило сократить бюджет и уменьшить автономию Национального избирательного института, пишет издание.
Избирательная реформа вызвала горячие споры. Оппозиция назвала принятые изменения неконституционными и потребовала их отменить. Поправки, по мнению критиков, «ставят под угрозу выживание независимого органа, которому удалось покончить два десятилетия назад с однопартийным режимом» в стране, пишет издание.
В минувшее воскресенье люди собрались у здания Верховного Суда, полиция выставила металлические ограждения у правительственных зданий. Между тем, демонстрация прошла мирно, без столкновений с полицией. По данным El Mundo, также акции протеста прошли в Испании — несколько десятков человек собрались перед посольством Мексики в Мадриде и консульством в Барселоне.
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