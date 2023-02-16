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В ЯНАО произошел взрыв на месторождении, погибли двое рабочих
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В ЯНАО произошел взрыв на месторождении, погибли двое рабочих. Еще один получил травмы.
По данным регионального СУ СК, взрыв произошел 21 февраля. «На одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли. Еще один, получивший травмы, доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу», — сообщили в ведомстве.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.
По данным регионального СУ СК, взрыв произошел 21 февраля. «На одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли. Еще один, получивший травмы, доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу», — сообщили в ведомстве.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.
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