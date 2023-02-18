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Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 7 тысяч квадратных метров
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 7 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.
По словам начальника регионального главка, тушение осложняет большая горючая загрузка помещений. Частично обрушилась кровля.
По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуированы 10 человек.
В местных СМИ пишут, что в горящем здании на Свердловской, 6а находятся склад печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автотехцентр и центр виртуальной реальности. В прокуратуре региона сообщили, что, по предварительным данным, на складе хранится партия холодильников.
Дым заметен в разных районах города. Роспотребнадзор берет пробы воздуха в районе пожара.
Сообщение о пожаре поступило в 11:22 в среду. К тушению привлекаются 119 человек, 41 единица техники, сообщили в региональном управлении МЧС.
По словам начальника регионального главка, тушение осложняет большая горючая загрузка помещений. Частично обрушилась кровля.
По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуированы 10 человек.
В местных СМИ пишут, что в горящем здании на Свердловской, 6а находятся склад печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автотехцентр и центр виртуальной реальности. В прокуратуре региона сообщили, что, по предварительным данным, на складе хранится партия холодильников.
Дым заметен в разных районах города. Роспотребнадзор берет пробы воздуха в районе пожара.
Сообщение о пожаре поступило в 11:22 в среду. К тушению привлекаются 119 человек, 41 единица техники, сообщили в региональном управлении МЧС.
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