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МЧС: в Красноярске горит складское здание, площадь пожара 2 500 кв. м
Россия и мир
Фото: МЧС России
В Красноярске крупный пожар, загорелось складское здание по улице Свердловская, 6а.
По предварительным данным МЧС, площадь пожара составляет 2 500 кв. метров. На месте проводится наращивание сил и средств.
К тушению пожара привлечено 37 человек и 12 единиц техники. По предварительной информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.
Пока неизвестно, что именно горит на складе. В местных СМИ пишут, что в здании на Свердловской, 6а находятся склад печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автотехцентр и центр виртуальной реальности.
Дым заметен в разных районах города. Роспотребнадзор берет пробы воздуха в районе пожара.
По предварительным данным МЧС, площадь пожара составляет 2 500 кв. метров. На месте проводится наращивание сил и средств.
К тушению пожара привлечено 37 человек и 12 единиц техники. По предварительной информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.
Пока неизвестно, что именно горит на складе. В местных СМИ пишут, что в здании на Свердловской, 6а находятся склад печей и каминов, спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб, автотехцентр и центр виртуальной реальности.
Дым заметен в разных районах города. Роспотребнадзор берет пробы воздуха в районе пожара.
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