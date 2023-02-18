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В торговом центре Ростова-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия
Россия и мир
Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружие в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. По предварительным данным, два человека ранены.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на органы МВД, двое мужчин – 1980 и 2003 годов рождения – ранены стрелком после конфликта.
При этом сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулигантсво» и проводится проверка.
На момент публикации стрелок задержан не был.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на органы МВД, двое мужчин – 1980 и 2003 годов рождения – ранены стрелком после конфликта.
При этом сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулигантсво» и проводится проверка.
На момент публикации стрелок задержан не был.
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