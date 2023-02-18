В торговом центре Ростова-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружие в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. По предварительным данным, два человека ранены.Как сообщает ТАСС, ссылаясь на органы МВД, двое мужчин – 1980 и 2003 годов рождения – ранены стрелком после конфликта.При этом сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулигантсво» и проводится проверка.На момент публикации стрелок задержан не был.