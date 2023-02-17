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В Уфе осудили жену военкома, бравшего взятки за освобождение от армии
Россия и мир
Фото: Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан
Жену военкома Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константина Выропаева Анжелику Выропаеву признали виновной в посредничестве при передаче взятки (часть 3 статьи 291.1 УК РФ) – Калининский суд Уфы назначил ей три года условно и штраф 510 тысяч рублей – трехкратный размер взятки, которую она передавала. По ещё одному эпизоду, вменяемому Выропаевой, дело прекратили – в связи с её раскаянием.
Выропаева летом 2021 года взяла от женщины, пожелавшей освободить своего сына от службы в армии, 140 тысяч рублей. Осенью того же года она сообщила женщине, что стоимость этой «услуги» выросла до 170 тысяч рублей, и попросила доплатить – женщина согласилась это сделать. В конце года муж Выропаевой – военком Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев – на основании подложного медицинского заключения освободил сына женщины от службы и зачислил а запас.
Сам Константин Выропаев был задержан в октябре 2022 года, суд над ним ещё не начался. Зато уже осудили нескольких профессиональных хоккеистов и футболистов – все они, будучи игроками «Салавата Юлаева» и «Уфы», за деньги с помощью Выропаева освобождали себя от срочной службы.
Все эти дела начали расследовать после задержания в Уфе бывшего ГАИшника Фарита Самигуллина в апреле прошлого года – как установило следствие, Самигуллин выстроил коррупционную систему покупки военных билетов через Выропаева.
Отметим, что по вменённой Анжелике Выропаевой части 3 статьи 291.1 УК максимальное наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы, также ей мог грозить штраф от 50-кратного до 70-кратного размера взятки.
Выропаева летом 2021 года взяла от женщины, пожелавшей освободить своего сына от службы в армии, 140 тысяч рублей. Осенью того же года она сообщила женщине, что стоимость этой «услуги» выросла до 170 тысяч рублей, и попросила доплатить – женщина согласилась это сделать. В конце года муж Выропаевой – военком Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев – на основании подложного медицинского заключения освободил сына женщины от службы и зачислил а запас.
Сам Константин Выропаев был задержан в октябре 2022 года, суд над ним ещё не начался. Зато уже осудили нескольких профессиональных хоккеистов и футболистов – все они, будучи игроками «Салавата Юлаева» и «Уфы», за деньги с помощью Выропаева освобождали себя от срочной службы.
Все эти дела начали расследовать после задержания в Уфе бывшего ГАИшника Фарита Самигуллина в апреле прошлого года – как установило следствие, Самигуллин выстроил коррупционную систему покупки военных билетов через Выропаева.
Отметим, что по вменённой Анжелике Выропаевой части 3 статьи 291.1 УК максимальное наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы, также ей мог грозить штраф от 50-кратного до 70-кратного размера взятки.
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