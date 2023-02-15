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Исследование: высокая зарплата не обязательно соответствует высокому интеллекту
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Группа социологов в Швеции провела исследование о том, как соотносятся уровень интеллекта и заработная плата. На это обратил внимание РБК.
Результаты опубликованы в European Sociological Review.
По данным ученых, высокая зарплата не обязательно соответствует высокому уровню интеллекта.
Социологи изучили данные почти 60 тысяч работников в Швеции. Выяснилось, что заработок и уровень интеллекта коррелируют только до определенной суммы дохода ($57,3 тыс. в год), а после этой планки уровень интеллекта не имеет такого значения.
При этом у тех, кто получает самую высокую зарплату, уровень интеллекта даже ниже, чем у тех, кто менее состоятелен.
«У 1% самых богатых людей когнитивные способности даже немного хуже, чем у тех, кто находится ниже их по доходу», — говорится в исследовании.
Результаты опубликованы в European Sociological Review.
По данным ученых, высокая зарплата не обязательно соответствует высокому уровню интеллекта.
Социологи изучили данные почти 60 тысяч работников в Швеции. Выяснилось, что заработок и уровень интеллекта коррелируют только до определенной суммы дохода ($57,3 тыс. в год), а после этой планки уровень интеллекта не имеет такого значения.
При этом у тех, кто получает самую высокую зарплату, уровень интеллекта даже ниже, чем у тех, кто менее состоятелен.
«У 1% самых богатых людей когнитивные способности даже немного хуже, чем у тех, кто находится ниже их по доходу», — говорится в исследовании.
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