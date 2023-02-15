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СК: в Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из наборов правильного питания
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Жители Ростова-на-Дону массово отравились готовой продукцией, которую они купили в одной из компаний города. Потерпевшими признаны более 70 человек, сообщили в СК.
Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
Сообщается, что в офисе компании прошел обыск.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Ростове-на-Дону более 50 человек заболели острым гастроэнтеритом. По данным ведомства, жители употребляли кулинарную продукцию торговой марки «GOOD FOOD» (доставка).
Проверка компании выявила грубые нарушения, в том числе отсутствие личных медицинских книжек у сотрудников.
В региональном СУ СК уточнили, что речь идет о еде из наборов правильного питания.
Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
Сообщается, что в офисе компании прошел обыск.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Ростове-на-Дону более 50 человек заболели острым гастроэнтеритом. По данным ведомства, жители употребляли кулинарную продукцию торговой марки «GOOD FOOD» (доставка).
Проверка компании выявила грубые нарушения, в том числе отсутствие личных медицинских книжек у сотрудников.
В региональном СУ СК уточнили, что речь идет о еде из наборов правильного питания.
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