Возрастное ограничение 18+
Журналистка RusNews Мария Пономаренко приговорена к 6 годам колонии по делу о «фейках»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Журналистка RusNews в Барнауле Мария Пономаренко приговорена к 6 годам колонии по делу о «фейках» об армии. Об этом сообщили ее коллеги.
Уголовное дело было возбуждено после поста журналистки в телеграм о событиях в Украине.
Суд также на 5 лет запретил ей заниматься журналистской деятельностью.
В «последнем слове» Мария Пономаренко сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей.
Ранее прокурор запросил для нее 9 лет колонии общего режима.
Уголовное дело было возбуждено после поста журналистки в телеграм о событиях в Украине.
Суд также на 5 лет запретил ей заниматься журналистской деятельностью.
В «последнем слове» Мария Пономаренко сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей.
Ранее прокурор запросил для нее 9 лет колонии общего режима.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Боевика» из ревдинской банды Тихоновых оставили в колонии
07 февраля 2023
07 февраля 2023
Свердловчанина осудили за поджог супруги после ссоры в офисе
06 февраля 2023
06 февраля 2023
В Богдановиче женщину осудили за убийство сожителя
15 февраля 2023
15 февраля 2023