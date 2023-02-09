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В Новосибирске мать и отчим признаны виновными в жестоком убийстве ребёнка, мужчина получил пожизненное
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Новосибирске суд вынес приговор 33-летней матери ребёнка и её 21-летнему сожителю. Их обвинили в убийстве семилетнего мальчика, совершенное с особой жестокостью.
По данным следствия и суда, на протяжении четырех лет, с 2017 по 2021 год, мать и отчим систематически избивали маленького сына, «в том числе с помощью предметов кухонной утвари и ремня».
Убийство произошло весной 2021 года в дачном поселке Кудряшовский. Пьяные мать и отчим «в воспитательных целях нанесли не менее 55 ударов ногами и руками по различным частям тела малолетнего, от полученных повреждений ребенок скончался на месте», сообщили в региональном СУ СК.
Их обвинили по трем статьям УК (убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию). Женщина свою вину не признала. Мужчина признал вину не в полном объеме.
Суд назначил отчиму пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима. Мать ребенка получила 14 лет колонии общего режима и штраф в 40 тысяч рублей.
В местных СМИ уточняют, что ребёнка избили до смерти за то, что он не смог прочитать книжку.
По данным следствия и суда, на протяжении четырех лет, с 2017 по 2021 год, мать и отчим систематически избивали маленького сына, «в том числе с помощью предметов кухонной утвари и ремня».
Убийство произошло весной 2021 года в дачном поселке Кудряшовский. Пьяные мать и отчим «в воспитательных целях нанесли не менее 55 ударов ногами и руками по различным частям тела малолетнего, от полученных повреждений ребенок скончался на месте», сообщили в региональном СУ СК.
Их обвинили по трем статьям УК (убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию). Женщина свою вину не признала. Мужчина признал вину не в полном объеме.
Суд назначил отчиму пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима. Мать ребенка получила 14 лет колонии общего режима и штраф в 40 тысяч рублей.
В местных СМИ уточняют, что ребёнка избили до смерти за то, что он не смог прочитать книжку.
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