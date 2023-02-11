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МЧС: в Красноярском крае на складе крупный пожар площадью 6000 квадратных метров
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Красноярском крае крупный пожар на складе, сообщили в МЧС РФ.
По данным ведомства, загорелся склад на улице Пограничников. По предварительной информации, площадь пожара составляет 6000 кв.м.
Информации о пострадавших не поступало.
На данный момент привлечено 37 человек личного состава и 11 единиц техники, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, загорелся склад на улице Пограничников. По предварительной информации, площадь пожара составляет 6000 кв.м.
Информации о пострадавших не поступало.
На данный момент привлечено 37 человек личного состава и 11 единиц техники, сообщили в МЧС.
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