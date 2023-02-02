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В Краснодаре полицейского поместили под домашний арест после смерти задержанного
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Краснодаре сотрудника полиции подозревают в избиении задержанного, который впоследствии скончался от травм.
По данным следствия, летом 2021 года 31-летний местный житель, подозреваемый в краже, получил травмы живота в отделе полиции. СК установил причастность к этому оперуполномоченного угрозыска.
«Обвиняемый, превышая свои полномочия, нанес не менее двух ударов по туловищу мужчины, причинив ему тупую травму живота, после чего отпустил домой. Вечером того же дня потерпевший скончался возле одного из многоквартирных домов на улице Тургенева краевой столицы от внутрибрюшного кровотечения», — сообщили в региональном СУ СК.
Полицейскому предъявлено обвинение по двум статьям УК (о превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть).
Суд поместил сотрудника угрозыска под домашний арест.
В СК добавили, что собрать доказательства по делу удалось «благодаря кропотливому труду и наступательной позиции следователей и следователей-криминалистов».
По данным следствия, летом 2021 года 31-летний местный житель, подозреваемый в краже, получил травмы живота в отделе полиции. СК установил причастность к этому оперуполномоченного угрозыска.
«Обвиняемый, превышая свои полномочия, нанес не менее двух ударов по туловищу мужчины, причинив ему тупую травму живота, после чего отпустил домой. Вечером того же дня потерпевший скончался возле одного из многоквартирных домов на улице Тургенева краевой столицы от внутрибрюшного кровотечения», — сообщили в региональном СУ СК.
Полицейскому предъявлено обвинение по двум статьям УК (о превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть).
Суд поместил сотрудника угрозыска под домашний арест.
В СК добавили, что собрать доказательства по делу удалось «благодаря кропотливому труду и наступательной позиции следователей и следователей-криминалистов».
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