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В Ростове-на-Дону при пожаре в ИК погибли двое осужденных
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Ростове-на-Дону при пожаре в исправительной колонии погибли двое осужденных, один госпитализирован с ожогами. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя ГУФСИН.
По данным источника, 8 февраля в ИК №2 произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров.
Проводится проверка.
По данным источника, 8 февраля в ИК №2 произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров.
Проводится проверка.
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