Жители Уфы, оставшиеся без газа и горячей воды, принесли к горадминистрации грязные кастрюли

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Жители Уфы принесли к городской администрации грязную посуду и нестиранные вещи. Многоквартирные дома остаются без газа и горячей воды из-за аварийного состояния дымоходов.По словам местного общественника Альберта Рахматуллина, еще в ноябре прошлого года в домах на улицах 50 лет Октября, Революционной и Мингажева отключили газ. «Эти дома — так называемые хрущевки. У них нет центрального горячего водоснабжения, а в квартирах стоят газовые колонки (АГВ). В ноябре их отключили от газа из-за аварийного состояния дымоходов. И вот уже 2 зимних месяца люди как-то обходятся без горячей воды», — ранее писал Рахматуллин в ВК.По его словам, речь, в основном, о жителях пожилого возраста, инвалидах, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами. Люди вынуждены греть воду в ведрах.Жители говорят, что чиновники знают о проблеме, однако до сих пор не могут ее решить. В администрации горожанам предложили «заплатить по 150 тысяч с квартиры за капремонт дымоходов», пишет общественник.После акции Альберта Рахматуллина задержали. По его словам, сотрудники ГИБДД сказали ему, что на него имеется ориентировка. Позже его отпустили без составления протокола, однако затем вручили повестку на 9 февраля. Он связывает задержание со своей общественной деятельностью. «Я должен прибыть в ОП №6, где все-таки хотят привлечь меня к административной ответственности за мероприятие, которое я не проводил», — написал Рахматуллин.По его словам, он нуждается в помощи юриста.