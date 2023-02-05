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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6234
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6234, раненых — 37 011.
Такие данные приводит турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.
Накануне президент страны Эрдоган объявил о введении режима чрезвычайного положения в десяти провинциях.
Такие данные приводит турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.
Накануне президент страны Эрдоган объявил о введении режима чрезвычайного положения в десяти провинциях.
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