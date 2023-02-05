Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6234

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6234, раненых — 37 011.Такие данные приводит турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.Накануне президент страны Эрдоган объявил о введении режима чрезвычайного положения в десяти провинциях.