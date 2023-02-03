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СК: в Химках 11-летняя ученица лицея госпитализирована с ножевыми ранениями
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В ГУ СК по Московской области подтвердили сообщения о ранении девочки в химкинском лицее.
Госпитализирована 11-летняя ученица.
«В следственный отдел по г. Химки Главного следственного управления СК России по Московской области поступила информация о госпитализации 11-летней ученицы одного из городских лицеев с колото-резаными ранениями. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении ведомства.
Во вторник в СМИ появились сообщения о том, что в Химках ученица нанесла однокласснице ножевые ранения после конфликта.
По данным ТАСС, школьница ранила одноклассницу кухонным ножом в грудь и голову.
Обновлено. По предварительным данным следствия, 7 февраля 2023 года во время перемены в помещении туалета школы между двумя ученицами 5-го класса произошел конфликт. В результате одна девочка нанесла колото-резаные ранения другой принесенным из дома ножом, уточнили в СК. Возбуждены уголовные дела (по факту покушения на убийство малолетней и по факту халатности должностных лиц школы).
Госпитализирована 11-летняя ученица.
«В следственный отдел по г. Химки Главного следственного управления СК России по Московской области поступила информация о госпитализации 11-летней ученицы одного из городских лицеев с колото-резаными ранениями. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении ведомства.
Во вторник в СМИ появились сообщения о том, что в Химках ученица нанесла однокласснице ножевые ранения после конфликта.
По данным ТАСС, школьница ранила одноклассницу кухонным ножом в грудь и голову.
Обновлено. По предварительным данным следствия, 7 февраля 2023 года во время перемены в помещении туалета школы между двумя ученицами 5-го класса произошел конфликт. В результате одна девочка нанесла колото-резаные ранения другой принесенным из дома ножом, уточнили в СК. Возбуждены уголовные дела (по факту покушения на убийство малолетней и по факту халатности должностных лиц школы).
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