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СМИ: в результате землетрясения в Турции погибла россиянка
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В результате мощного землетрясения в Турции погибла россиянка, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Женщина проживала в Турции, о ее гибели рассказали родственники, сообщил собеседник агентства.
Между тем, в посольстве РФ в Турции эту информацию пока не комментируют, сообщается, что в СМИ публикуют неподтвержденную информацию о гибели россиян. «В Посольство поступают многочисленные запросы от росграждан, испытывающих затруднения с установкой связи со своими родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия, а также просьбы оказать содействие в поиске россиян. Параллельно видим в СМИ неподтвержденную информацию о гибели росграждан», — говорится в сообщении посольства в телеграм-канале.
Уточняется, что все подобные обращения незамедлительно передаются турецким властям.
«На данном этапе турецкие власти с учетом масштабов трагедии часто лишены возможности "в режиме реального времени" информировать нас о судьбе того или иного гражданина, а также наличии среди погибших россиян. В некоторых районах, пострадавших от разгула стихии, на данный момент связи нет. Ситуация крайне тяжелая, осложняется поврежденной, а местами и полностью разрушенной дорожной инфраструктурой, что затрудняет доступ в определенные районы, а также неблагоприятными погодными условиями», — сообщили в посольстве.
Также там добавили, что в пострадавших регионах нет российских консульств. «В эпицентр землетрясения – Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС», — говорится в сообщении.
Землетрясение произошло накануне на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 3,3 тыс. человек.
Женщина проживала в Турции, о ее гибели рассказали родственники, сообщил собеседник агентства.
Между тем, в посольстве РФ в Турции эту информацию пока не комментируют, сообщается, что в СМИ публикуют неподтвержденную информацию о гибели россиян. «В Посольство поступают многочисленные запросы от росграждан, испытывающих затруднения с установкой связи со своими родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия, а также просьбы оказать содействие в поиске россиян. Параллельно видим в СМИ неподтвержденную информацию о гибели росграждан», — говорится в сообщении посольства в телеграм-канале.
Уточняется, что все подобные обращения незамедлительно передаются турецким властям.
«На данном этапе турецкие власти с учетом масштабов трагедии часто лишены возможности "в режиме реального времени" информировать нас о судьбе того или иного гражданина, а также наличии среди погибших россиян. В некоторых районах, пострадавших от разгула стихии, на данный момент связи нет. Ситуация крайне тяжелая, осложняется поврежденной, а местами и полностью разрушенной дорожной инфраструктурой, что затрудняет доступ в определенные районы, а также неблагоприятными погодными условиями», — сообщили в посольстве.
Также там добавили, что в пострадавших регионах нет российских консульств. «В эпицентр землетрясения – Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС», — говорится в сообщении.
Землетрясение произошло накануне на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 3,3 тыс. человек.
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