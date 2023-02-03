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В честь первого президента Башкортостана в Уфе назовут улицу, поставят памятник и переименуют вуз

14.54 Вторник, 7 февраля 2023
Россия и мир
Фото: Благотворительный фонд «Урал»
В честь первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова в Уфе назовут улицу, поставят памятник и переименуют вуз. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров во время возложения цветов на могилу Муртазы Рахимова (сегодня политику исполнилось бы 89 лет).

По словам Хабирова, готов текст указа, согласно которому у здания Госсобрания – Курултая Башкортостана будет установлен памятник Рахимову.

«Это очень символично и правильно, потому что именно Муртаза Губайдуллович формировал систему управления молодой республики, и именно в Госсобрании он принимал важнейшие решения — и декларация о суверенитете принималась, и присягу принимал он как президент, поэтому именно на этом месте мы планируем поставить памятник первому президенту» — говорит Хабиров на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Кроме того, именем Рахимова будет названа Башкирская академия государственной службы и управления, а также одна из новых «стратегических» улиц в Уфе.

Текст соответствующего указа Радий Хабиров пообещал опубликовать в следующий понедельник.

Напомним, Муртаза Рахимов умер 11 января этого года, он возглавлял республику Башкортостан с 1993 по 2010 год. Затем он возглавил совет благотворительного фонда «Урал».

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
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