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Более ста российских спасателей и врачей прибыли в Турцию для оказания помощи после катастрофы
Россия и мир
МЧС России направило три борта со спасателями и военными для оказании помощи после страшнейшего землетрясения в Турции. По данным ТАСС, прилетели более ста спасателей и врачей из России.
В составе бригады есть также и кинологи, которые вместе с шерстяными спасателями будут искать людей и животных под завалами зданий.
По последним данным, общее число погибших при землетрясениях на территориях Турции и Сирии составляет около 4300 человек.
Утром турецкие власти сообщили, что в их стране жертвами землетрясений стали 2921 человек. Сирийское министерство здравоохранения сообщает о 1300 погибших.
Цифры не окончательные и будут возрастать по мере разбора завалов.
В составе бригады есть также и кинологи, которые вместе с шерстяными спасателями будут искать людей и животных под завалами зданий.
По последним данным, общее число погибших при землетрясениях на территориях Турции и Сирии составляет около 4300 человек.
Утром турецкие власти сообщили, что в их стране жертвами землетрясений стали 2921 человек. Сирийское министерство здравоохранения сообщает о 1300 погибших.
Цифры не окончательные и будут возрастать по мере разбора завалов.
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