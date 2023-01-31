Более ста российских спасателей и врачей прибыли в Турцию для оказания помощи после катастрофы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

МЧС России направило три борта со спасателями и военными для оказании помощи после страшнейшего землетрясения в Турции. По данным ТАСС, прилетели более ста спасателей и врачей из России.В составе бригады есть также и кинологи, которые вместе с шерстяными спасателями будут искать людей и животных под завалами зданий.По последним данным, общее число погибших при землетрясениях на территориях Турции и Сирии составляет около 4300 человек.Утром турецкие власти сообщили, что в их стране жертвами землетрясений стали 2921 человек. Сирийское министерство здравоохранения сообщает о 1300 погибших.Цифры не окончательные и будут возрастать по мере разбора завалов.