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Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 326, более тысячи человек пострадали
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 326, пострадали более тысячи человек. Обновленные данные приводит сирийский минздрав.
Ранее сирийское министерство транспорта объявило о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране. Специалисты оценивают состояние путей после землетрясения, которое произошло в ночь на понедельник.
Ранее власти Алеппо сообщили, что в городе полностью разрушены 40 домов.
Ранее сирийское министерство транспорта объявило о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране. Специалисты оценивают состояние путей после землетрясения, которое произошло в ночь на понедельник.
Ранее власти Алеппо сообщили, что в городе полностью разрушены 40 домов.
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