Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 326, более тысячи человек пострадали

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 326, пострадали более тысячи человек. Обновленные данные приводит сирийский минздрав.Ранее сирийское министерство транспорта объявило о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране. Специалисты оценивают состояние путей после землетрясения, которое произошло в ночь на понедельник.Ранее власти Алеппо сообщили, что в городе полностью разрушены 40 домов.