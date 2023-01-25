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Житель Сахалина скончался после применения полицейским электрошокера
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В городе Анива Сахалинской области СК выясняет обстоятельства смерти 40-летнего местного жителя.
По версии следствия, мужчина пришел в кафе в состоянии алкогольного опьянения и потерял сознание. «Когда мужчина потерял сознание, то работники заведения вызвали сотрудников полиции, один из которых попытался привести потерпевшего в чувство, применив спецсредство (электрошокер)», — сообщили в региональном СУ СК. Почему работники кафе вызвали полицию, а не скорую, не уточняется.
По информации в местных СМИ, полиция уехала, а мужчина пролежал на полу в кафе всю ночь. Утром врачей вызвала его мать, которая поехала искать сына, пишут местные издания.
Впоследствии мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы в больнице, несмотря на оказанную медпомощь, сообщили в СК.
«По факту необоснованного применения специального средства к гражданину в отношении сотрудника ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении ведомства.
Также возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, мужчина пришел в кафе в состоянии алкогольного опьянения и потерял сознание. «Когда мужчина потерял сознание, то работники заведения вызвали сотрудников полиции, один из которых попытался привести потерпевшего в чувство, применив спецсредство (электрошокер)», — сообщили в региональном СУ СК. Почему работники кафе вызвали полицию, а не скорую, не уточняется.
По информации в местных СМИ, полиция уехала, а мужчина пролежал на полу в кафе всю ночь. Утром врачей вызвала его мать, которая поехала искать сына, пишут местные издания.
Впоследствии мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы в больнице, несмотря на оказанную медпомощь, сообщили в СК.
«По факту необоснованного применения специального средства к гражданину в отношении сотрудника ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении ведомства.
Также возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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