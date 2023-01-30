Число получивших российское гражданство иностранцев в 2022 году снизилось в сравнении с 2021 годом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Согласно статистике МВД, число иностранцев, которые получили российское гражданство в прошлом году, снизилось в сравнении с 2021 годом.Так, в 2022 году гражданство получили 691 045 человек. А в 2021 году новыми гражданами России стали свыше 735 тысяч иностранцев.Из каких стран прибыли новые россияне не сообщается.