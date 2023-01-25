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Министр образования Омской области объявила об отставке и опубликовала фото с вечеринки
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Татьяны Дерновой
Министр образования Омской области Татьяна Дернова объявила о своей отставке. По ее словам, она написала заявление об увольнении 26 января.
«Это мое решение! Перелистываю эту страницу книги моей жизни, начинаю писать новую, где в приоритете буду я сама и будут мои близкие», — написала Дернова в телеграм-канале.
Позже она опубликовала короткое видео с танцем под песню «Районы-кварталы» (со словами «Я ухожу, ухожу красиво»). «Все, кто знаком со мной лично, знают, что я творческий человек. Улыбнитесь!», — написала экс-министр.
Губернатор Омской области Александр Бурков подтвердил ее отставку по собственному желанию. По его словам, вице-премьер правительства, министр образования Татьяна Дернова отработала в команде пять лет.
«Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали. В ближайшее время состоится назначение нового руководителя министерства. Кандидатуры рассматриваются», — написал глава региона в телеграм-канале.
«Это мое решение! Перелистываю эту страницу книги моей жизни, начинаю писать новую, где в приоритете буду я сама и будут мои близкие», — написала Дернова в телеграм-канале.
Позже она опубликовала короткое видео с танцем под песню «Районы-кварталы» (со словами «Я ухожу, ухожу красиво»). «Все, кто знаком со мной лично, знают, что я творческий человек. Улыбнитесь!», — написала экс-министр.
Губернатор Омской области Александр Бурков подтвердил ее отставку по собственному желанию. По его словам, вице-премьер правительства, министр образования Татьяна Дернова отработала в команде пять лет.
«Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали. В ближайшее время состоится назначение нового руководителя министерства. Кандидатуры рассматриваются», — написал глава региона в телеграм-канале.
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