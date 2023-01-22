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«Ведомости»: из-за дефицита краски автомобили Lada можно заказать только в трех цветах
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Из-за дефицита краски автомобили Lada сейчас можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах, пишут «Ведомости» со ссылкой на дилеров и представителя «АвтоВАЗА».
Источники издания утверждают, что доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта».
Уточняется, что нехватка лакокрасочных материалов временная и ситуация в ближайшее время будет стабилизирована.
Также в компании говорят, что ситуация не влияет на запланированные объемы производства.
По спросу сложившаяся ситуация «сильно не ударит», так как до этого подавляющий объем продаж приходился на черные и белые машины, пишет издание.
Источники издания утверждают, что доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта».
Уточняется, что нехватка лакокрасочных материалов временная и ситуация в ближайшее время будет стабилизирована.
Также в компании говорят, что ситуация не влияет на запланированные объемы производства.
По спросу сложившаяся ситуация «сильно не ударит», так как до этого подавляющий объем продаж приходился на черные и белые машины, пишет издание.
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