В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В московском аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8, пишут СМИ.По данным ТАСС, вертолет повредил винт при посадке. По предварительным данным, пострадавших нет.Официальных комментариев пока нет.РИА Новости со ссылкой на управделами президента сообщили, что речь о вертолете спецотряда «Россия». Сообщается, что вертолет получил повреждение рулевого винта до взлета.