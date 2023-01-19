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В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В московском аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8, пишут СМИ.
По данным ТАСС, вертолет повредил винт при посадке. По предварительным данным, пострадавших нет.
Официальных комментариев пока нет.
Обновлено. РИА Новости со ссылкой на управделами президента сообщили, что речь о вертолете спецотряда «Россия». Сообщается, что вертолет получил повреждение рулевого винта до взлета.
По данным ТАСС, вертолет повредил винт при посадке. По предварительным данным, пострадавших нет.
Официальных комментариев пока нет.
Обновлено. РИА Новости со ссылкой на управделами президента сообщили, что речь о вертолете спецотряда «Россия». Сообщается, что вертолет получил повреждение рулевого винта до взлета.
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