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Штрафы за непредоставление или ложную информации о парниковых выбросах могут ввести в ближайшее время

16.16 Четверг, 26 января 2023
Россия и мир
Новые штрафы могут быть приняты Госдумой в первом чтении уже в феврале. Как сообщает газета «Известия», речь идет о поправках в кодекс административных правонарушений, планируется ввести статью «Непредставление, несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов или предоставление заведомо недостоверной информации».

Предполагается, что штрафы будут от 35 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до 250 тысяч рублей для ИП, и от 100 тысяч до 500 тысяч для юридических лиц. Отмечается, что будет предусмотрено и «предупреждение».

Впрочем, по данным издания, не все депутаты готовы поддержать нововведения. Так, депутат Госдумы Олег Нилов заявил «Известиям», что «Нам только Греты Тунберг не хватает, этого не будет».

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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