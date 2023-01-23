Экспериментальную систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, внедрят с 1 февраля

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Постановление об эксперименте, который планируется провести С 1 февраля по 1 августа этого года, подписал премьер российского правительства Михаил Мишустин. Согласно официальной информации, система поможет исключить техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции.Пресс-служба кабмина сообщает, что система будет отслеживать продукцию, которая не должна быть допущена к продаже через систему «Честный знак».Предполагается, что из продуктов будут отслеживаться следующие: отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей; бутилированная питьевая и минеральная вода; пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.А кроме того, табачная и никотинсодержащая продукция.