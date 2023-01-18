Экс-зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области задержали по делу о взятке

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Бывшего первого зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленинградской области.По данным следствия, экс-чиновник подозревается в получении взяток на сумму свыше 3 млн рублей за за предоставление коммерческим организациям земельных участков, расположенных в Ленинградской области, минуя процедуру торгов и по заниженной стоимости. Сообщается, что «в результате преступных действий коммерсанты получили возможность распоряжаться и частично оформили право собственности на земельные участки общей площадью 500 га стоимостью свыше 296 млн рублей».Обыски проводились сотрудниками СК и ФСБ в в контрольном комитете губернатора региона, жилых помещениях экс-чиновника и предпринимателей, которые могли быть задействованы в преступной схеме.В ближайшее время судом будет принято решение об избрании меры пресечения, следователи ходатайствуют об аресте.