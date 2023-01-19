В Ростовской области бывшему начальнику колонии дали условный срок за изготовление оружия





рассказали в Следственном комитете. «Кроме того, осуждённый организовал на территории исправительной колонии продажу сувенирных изделий. Так он получил от заказчика денежные средства в сумме более 375 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ростовской области бывшего начальника исправительной колонии №5 приговорили к двум годам условно за незаконное изготовление холодного оружия. Об этом сообщает СУ СКР России по Ростовской области.Судом было установлено, что в период с апреля 2021 года по февраль 2022 года осуждённый, используя свое служебное положение, посредством использования труда ряда осуждённых незаконно изготовил 30 экземпляров холодного оружия.На расчётный счёт исправительного учреждения он вносил лишь часть выручки, остальной суммой бывший начальник распоряжался по своему усмотрению.Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, незаконном изготовлении оружия и причинении имущественного ущерба учреждению путём обмана и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.