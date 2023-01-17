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Уфимские врачи спасли новорождённого малыша ожидавшей двойню матери
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Уфе врачи перинатального центра выходили малыша, близнеца которого пришлось извлечь на 17 неделе беременности. Об этом рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
У пациентки, забеременевшей при помощи ЭКО, изначально беременность протекала непросто. На 17 неделе выяснилось, что у одного из близнецов, которых ожидала женщина, были выявлены грубые пороки развития, несовместимые с жизнью.
В федеральном научном центре имени В.И. Кулакова в Москве медики провели изолированная редукцию второго эмбриона. Тогда же врачи диагностировали у женщины центральное предлежание плаценты, что еще больше осложняло ситуацию.
На сроке 33-34 недели пациентка экстренно поступила в отделение патологии беременности №2 РКПЦ. Врачи смогли «выходить» беременность и на 37 неделе провели кесарево сечение.
После рождения специалисты отделения анестезиологии и реанимации новорожденных помогли малышу «дозреть» вне утробы мамы, проведя первый этап выхаживания.
У пациентки, забеременевшей при помощи ЭКО, изначально беременность протекала непросто. На 17 неделе выяснилось, что у одного из близнецов, которых ожидала женщина, были выявлены грубые пороки развития, несовместимые с жизнью.
В федеральном научном центре имени В.И. Кулакова в Москве медики провели изолированная редукцию второго эмбриона. Тогда же врачи диагностировали у женщины центральное предлежание плаценты, что еще больше осложняло ситуацию.
На сроке 33-34 недели пациентка экстренно поступила в отделение патологии беременности №2 РКПЦ. Врачи смогли «выходить» беременность и на 37 неделе провели кесарево сечение.
«Мультидисциплинарная бригада, которая помогла малышу родится, применяла аппарат cell-saver, что возвращает потерянную мамочкой кровь, уже очищенную, в ее же организм, дабы минимизировать вливание чужеродной плазмы и крови»,
– отметил Айрат Рахматуллин.
После рождения специалисты отделения анестезиологии и реанимации новорожденных помогли малышу «дозреть» вне утробы мамы, проведя первый этап выхаживания.
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