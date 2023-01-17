Уфимские врачи спасли новорождённого малыша ожидавшей двойню матери

– отметил Айрат Рахматуллин.

«Мультидисциплинарная бригада, которая помогла малышу родится, применяла аппарат cell-saver, что возвращает потерянную мамочкой кровь, уже очищенную, в ее же организм, дабы минимизировать вливание чужеродной плазмы и крови»,