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Россияне вывели большую часть валютных сбережений в иностранные банки
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Россияне на фоне роста рисков хранения валюты в России и ухудшения условий по депозитам вывели часть валютных сбережений в иностранные банки, предпочитая открывать вклады за рубежом вместо конвертации накоплений в рубли, пишут «Ведомости».
По данным Банка России, к 1 декабря депозиты россиян в иностранной валюте занимали 21%, или 8,4 триллиона рублей, от всех вкладов населения (40,1 триллиона рублей). Из этой суммы в конце года в российские банки находилось 3,5 триллиона рублей. Это 8,6% от всего объема и 42% – от показателя депозитов в валюте. Остальные 5 триллионов рублей граждане уже держали за границей.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что отток средств в иностранные банки вызван реакцией узкого круга состоятельных россиян на политическую обстановку в стране и мире.
По данным Банка России, к 1 декабря депозиты россиян в иностранной валюте занимали 21%, или 8,4 триллиона рублей, от всех вкладов населения (40,1 триллиона рублей). Из этой суммы в конце года в российские банки находилось 3,5 триллиона рублей. Это 8,6% от всего объема и 42% – от показателя депозитов в валюте. Остальные 5 триллионов рублей граждане уже держали за границей.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что отток средств в иностранные банки вызван реакцией узкого круга состоятельных россиян на политическую обстановку в стране и мире.
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