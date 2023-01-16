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В Испании задержан самый титулованный футболист Дани Алвес, его подозревают в сексуальном насилии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Бразильский футболист Дани Алвес задержан в Испании по подозрению в сексуальном насилии. Об этом пишет El Pais.
Издание сообщает, что Дани Алвес был задержан в эту пятницу. Теперь ему предстоит суд.
Ранее в полицию обратилась женщина, которая утверждает, что футболист якобы совершил по отношению к ней сексуальное насилие и домогался ее в одном из ночных клубов Барселоны.
Футболист свою вину отрицает. В интервью местным СМИ он сказал, что никогда не видел эту женщину.
39-летний бразильский футболист Дани Алвес за свою карьеру завоевал 46 титулов. Он считается самым титулованным футболистом в истории.
Издание сообщает, что Дани Алвес был задержан в эту пятницу. Теперь ему предстоит суд.
Ранее в полицию обратилась женщина, которая утверждает, что футболист якобы совершил по отношению к ней сексуальное насилие и домогался ее в одном из ночных клубов Барселоны.
Футболист свою вину отрицает. В интервью местным СМИ он сказал, что никогда не видел эту женщину.
39-летний бразильский футболист Дани Алвес за свою карьеру завоевал 46 титулов. Он считается самым титулованным футболистом в истории.
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