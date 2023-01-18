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В Суровикино пожарные спасли собаку, которая несколько дней не могла выбраться из котлована
Россия и мир
Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Волгоградской области
В городе Суровикино Волгоградской области пожарные спасли собаку.
Пес провалился в глубокий котлован и несколько дней не мог выбраться. Жители вызвали спасателей.
«Незамедлительно на место прибыло отделение 56-ой пожарно-спасательной части. Оценив обстановку, спасатели спустились вниз и с помощью веревки подняли животное наверх», — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Пес провалился в глубокий котлован и несколько дней не мог выбраться. Жители вызвали спасателей.
«Незамедлительно на место прибыло отделение 56-ой пожарно-спасательной части. Оценив обстановку, спасатели спустились вниз и с помощью веревки подняли животное наверх», — рассказали в региональном ГУ МЧС.
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