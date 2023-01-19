Возрастное ограничение 18+
В Башкирии полковник МЧС получил 13 лет колонии строгого режима по делу о крупной взятке
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Башкирии бывшего начальника специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России приговорили к 13 годам строгого режима по делу о взятке.
«В суде установлено, что подсудимый в 2016-2017 годах незаконно организовал выдачу сотрудникам управления дополнительной материальной помощи в размере более 58 млн рублей, часть из которой в сумме 31 млн рублей получил в качестве взятки за принятие таких решений и беспрепятственное дальнейшее прохождение работниками службы», — сообщает прокуратура Башкирии.
Экс-начальника признали виновным по статьям о получении крупной взятки, присвоении денег в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
Кроме того, подсудимого обвинили в присвоении 1,2 млн рублей «путем представления заведомо ложных сведений о необходимости прохождения лечения».
Суд также оштрафовал его на 65 миллионов рублей и лишил специального звания полковник. На два банковских счета и автомобиль «Subaru Forester» наложен арест.
Бывший полковник свою вину не признал.
«В суде установлено, что подсудимый в 2016-2017 годах незаконно организовал выдачу сотрудникам управления дополнительной материальной помощи в размере более 58 млн рублей, часть из которой в сумме 31 млн рублей получил в качестве взятки за принятие таких решений и беспрепятственное дальнейшее прохождение работниками службы», — сообщает прокуратура Башкирии.
Экс-начальника признали виновным по статьям о получении крупной взятки, присвоении денег в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
Кроме того, подсудимого обвинили в присвоении 1,2 млн рублей «путем представления заведомо ложных сведений о необходимости прохождения лечения».
Суд также оштрафовал его на 65 миллионов рублей и лишил специального звания полковник. На два банковских счета и автомобиль «Subaru Forester» наложен арест.
Бывший полковник свою вину не признал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге вынесли приговор трем педофилам
16 января 2023
16 января 2023