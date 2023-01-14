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Во Франции более миллиона человек вышли на протесты против повышения пенсионного возраста
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В городах Франции прошли массовые демонстрации против повышения пенсионного возраста до 64 лет.
По данным Le Monde, на улицы вышли 1,12 миллиона протестующих, в том числе 80 000 человек в Париже. По другим данным, опубликованным в СМИ, в акциях приняли участие более двух миллионов человек по всей стране.
Массовая забастовка организована профсоюзами. В шествиях участвовали представители образовательной, транспортной, энергетической сфер, а также студенты вузов. Накануне граждан предупредили о возможных сбоях в работе городского транспорта, нарушениях графиков поездов и самолетов.
Новую национальную забастовку профсоюзы анонсировали на 31 января.
Напомним, власти Франции 10 января сообщили о планах повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Сообщалось, что повышать пенсионный возраст власти намерены постепенно, начиная с этого года.
По данным Le Monde, на улицы вышли 1,12 миллиона протестующих, в том числе 80 000 человек в Париже. По другим данным, опубликованным в СМИ, в акциях приняли участие более двух миллионов человек по всей стране.
Массовая забастовка организована профсоюзами. В шествиях участвовали представители образовательной, транспортной, энергетической сфер, а также студенты вузов. Накануне граждан предупредили о возможных сбоях в работе городского транспорта, нарушениях графиков поездов и самолетов.
Новую национальную забастовку профсоюзы анонсировали на 31 января.
Напомним, власти Франции 10 января сообщили о планах повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Сообщалось, что повышать пенсионный возраст власти намерены постепенно, начиная с этого года.
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