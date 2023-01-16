В Москве почтили память убитых 14 лет назад адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Москве почтили память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в 2009 году.Днем в четверг 19 января к месту убийства на Пречистенке пришли активисты и представители партии «Яблоко», которая накануне анонсировала акцию памяти. Горожане принесли цветы. Ожидается, что антифашисты будут возлагать цветы на месте убийства в четверг вечером.Традиционного ежегодного шествия в день памяти в этом году не планировали. Добавим, что в памятном шествии в 2020 году приняли участие около 1,4 тыс. человек. В 2021 году шествие было впервые не согласовано.Несколько лет подряд мемориал памяти антифашистов Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой устанавливали в Екатеринбурге. Горожане несли цветы и свечи к их портретам.В 2009 году 19 января Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова стали жертвами нападения участников праворадикальной группировки. Маркелов погиб на месте, Бабурова скончалась в госпитале.Их убийцы — Никита Тихонов и Евгения Хасис — получили пожизненное заключение и 18 лет колонии соответственно. В 2015 году к пожизненному был приговорён организатор убийства Илья Горячев.