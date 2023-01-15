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Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента.
Досрочные выборы назначены на 19 марта.
«В соответствии с Конституцией, после консультаций с председателями палат Парламента и Премьер-министром мною подписаны указы о роспуске Мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента РК.
По словам Токаева, проведение внеочередных выборов продиктовано логикой конституционной реформы, по итогам которой «страна перешла на более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти».
«Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам», — говорится в заявлении.
По словам Токаева, такая модель позволит защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах.
Также президент РК напомнил о других изменениях, которые касаются выборов:
- упрощена процедура регистрации партий. «Регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. В результате в нашей стране впервые за долгое время зарегистрировано несколько новых политических партий»;
- в избирательные бюллетени введена графа «против всех»;
- снижена планка с 7 до 5% для прохождения партий в Мажилис;
- «законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов».
Досрочные выборы назначены на 19 марта.
«В соответствии с Конституцией, после консультаций с председателями палат Парламента и Премьер-министром мною подписаны указы о роспуске Мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента РК.
По словам Токаева, проведение внеочередных выборов продиктовано логикой конституционной реформы, по итогам которой «страна перешла на более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти».
«Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам», — говорится в заявлении.
По словам Токаева, такая модель позволит защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах.
Также президент РК напомнил о других изменениях, которые касаются выборов:
- упрощена процедура регистрации партий. «Регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. В результате в нашей стране впервые за долгое время зарегистрировано несколько новых политических партий»;
- в избирательные бюллетени введена графа «против всех»;
- снижена планка с 7 до 5% для прохождения партий в Мажилис;
- «законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов».
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