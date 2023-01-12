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В Ираке в массовой давке у стадиона погибли два человека, около 80 получили травмы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ираке у международного стадиона в Басре произошла массовая давка.
По меньшей мере два человека погибли, около 80 получили различные травмы, сообщает Al Jazeera со ссылкой на МВД Ирака.
Давка произошла накануне финала Кубка Персидского залива. В четверг вечером должен состояться матч между командами Ирака и Омана.
Болельщики начали собираться у стадиона с раннего утра.
По меньшей мере два человека погибли, около 80 получили различные травмы, сообщает Al Jazeera со ссылкой на МВД Ирака.
Давка произошла накануне финала Кубка Персидского залива. В четверг вечером должен состояться матч между командами Ирака и Омана.
Болельщики начали собираться у стадиона с раннего утра.
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