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Володин поручил комитетам ГД рассмотреть вопрос о возможном запрете вейпов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Государственной Думы внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов.
«Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — цитирует Володина телеграм-канал Думы.
Сегодня Госдума увеличила акцизы на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина.
Напомним, в июле прошлого года в Минпромторге не поддержали запрет вейпов и электронных сигарет в России.
«Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — цитирует Володина телеграм-канал Думы.
Сегодня Госдума увеличила акцизы на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина.
Напомним, в июле прошлого года в Минпромторге не поддержали запрет вейпов и электронных сигарет в России.
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