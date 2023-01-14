Возрастное ограничение 18+
Больше 200 миллионеров и миллиардеров из 13 стран призвали мировых лидеров срочно ввести налоги на сверхбогатство
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Группа из 205 миллионеров и миллиардеров из 13 стран призвали мировых лидеров «срочно ввести налоги для сверхбогатых», чтобы решить проблему с «крайним неравенством» в мире.
Об этом сообщает Guardian. По данным издания, представители «сверхбогатой элиты» обратились с таким предложением к участникам Всемирного экономического форума в Давосе.
Среди подписантов — наследница Уолта Диснея продюсер Эбигейл Дисней, актер Марк Руффало (сыгравший Халка) и другие.
В письме говорится о том, что нынешнее бездействие мировых лидеров вызывает серьезную обеспокоенность. Их призывают «бросить вызов первопричине неравенства», чтобы построить «более справедливую экономику». «Вы должны облагать налогом нас, сверхбогатых, и вы должны начать прямо сейчас», — обратились авторы письма к мировым правительствам.
По данным издания, авторы обращения называют себя «патриотичные миллионеры». Они предупредили, что бездействие «может привести к катастрофе».
Между тем, что это не первый подобный призыв — ровно год назад, в январе, та же группа «патриотичных миллионеров» обратилась к участникам форума в Давосе с тем же предложением. Авторы письма призывали к созданию справедливой налоговой системы.
Пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума открылось в понедельник, 16 января, в швейцарском Давосе.
Об этом сообщает Guardian. По данным издания, представители «сверхбогатой элиты» обратились с таким предложением к участникам Всемирного экономического форума в Давосе.
Среди подписантов — наследница Уолта Диснея продюсер Эбигейл Дисней, актер Марк Руффало (сыгравший Халка) и другие.
В письме говорится о том, что нынешнее бездействие мировых лидеров вызывает серьезную обеспокоенность. Их призывают «бросить вызов первопричине неравенства», чтобы построить «более справедливую экономику». «Вы должны облагать налогом нас, сверхбогатых, и вы должны начать прямо сейчас», — обратились авторы письма к мировым правительствам.
По данным издания, авторы обращения называют себя «патриотичные миллионеры». Они предупредили, что бездействие «может привести к катастрофе».
Между тем, что это не первый подобный призыв — ровно год назад, в январе, та же группа «патриотичных миллионеров» обратилась к участникам форума в Давосе с тем же предложением. Авторы письма призывали к созданию справедливой налоговой системы.
Пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума открылось в понедельник, 16 января, в швейцарском Давосе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Стая собак напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге
11 января 2023
11 января 2023