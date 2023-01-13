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В Ульяновске завершили расследование громкого убийства ребёнка, которое произошло 34 года назад
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ульяновске завершено расследование резонансного уголовного дела об изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, которое произошло 34 года назад. Подозреваемый покончил с собой.
По данным СК, в марте 1987 года девочка ушла в магазин и не вернулась. Через несколько недель фрагменты ее тела были обнаружены в мусорном контейнере.
Расследование длилось годами, за это время были допрошены почти 300 человек, проведено более 100 экспертиз, проводились обыски.
«В 2018 году в Экспертно-криминалистическом центре УВД по Ульяновской области была выделена ДНК преступника по следам спермы, оставленным на частях одежды девочки», — сообщили в региональном СУ СК.
Специалисты выяснили, что генотип принадлежит местному жителю. По версии СК, он изнасиловал девочку, убил ее, после чего расчленил тело и спрятал в разных районах города.
Когда расследование вышло на новый круг, 61-летний подозреваемый покончил жизнь самоубийством.
«После взятия у предполагаемого преступника образцов ДНК-профиля для экспертизы он, не дожидаясь ее результатов, свел счеты с жизнью», — сообщили в СК. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемого.
В СК добавили, что его вина в совокупности с совпадением ДНК-профиля и другими собранными доказательствами была установлена.
По данным СК, в марте 1987 года девочка ушла в магазин и не вернулась. Через несколько недель фрагменты ее тела были обнаружены в мусорном контейнере.
Расследование длилось годами, за это время были допрошены почти 300 человек, проведено более 100 экспертиз, проводились обыски.
«В 2018 году в Экспертно-криминалистическом центре УВД по Ульяновской области была выделена ДНК преступника по следам спермы, оставленным на частях одежды девочки», — сообщили в региональном СУ СК.
Специалисты выяснили, что генотип принадлежит местному жителю. По версии СК, он изнасиловал девочку, убил ее, после чего расчленил тело и спрятал в разных районах города.
Когда расследование вышло на новый круг, 61-летний подозреваемый покончил жизнь самоубийством.
«После взятия у предполагаемого преступника образцов ДНК-профиля для экспертизы он, не дожидаясь ее результатов, свел счеты с жизнью», — сообщили в СК. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемого.
В СК добавили, что его вина в совокупности с совпадением ДНК-профиля и другими собранными доказательствами была установлена.
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