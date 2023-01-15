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Сенатор Клишас назвал инициативу об изъятии имущества иноагентов антиконституционной
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Сенатор Андрей Клишас заявил, что инициатива об изъятии в доход государства имущества иноагентов антиконституционна.
По его словам, это «пиар» и «сотрясение воздуха».
«Антиконституционно. Пустое сотрясение воздуха и пиар акция», — написал Клишас в телеграм-канале, комментируя новость о том, что соответствующая инициатива была внесена в Госдуму.
Ранее стало известно, что так называемый Фонд защиты национального исторического наследия обратился к спикеру ГД Вячеславу Володину с инициативой, в которой предлагается конфисковывать имущество иностранных агентов.
«Многие граждане РФ поддерживают инициативу по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ, позволяющих конфискацию имущества у данной категории граждан и обращение его в доход государства», — утверждают авторы обращения.
По его словам, это «пиар» и «сотрясение воздуха».
«Антиконституционно. Пустое сотрясение воздуха и пиар акция», — написал Клишас в телеграм-канале, комментируя новость о том, что соответствующая инициатива была внесена в Госдуму.
Ранее стало известно, что так называемый Фонд защиты национального исторического наследия обратился к спикеру ГД Вячеславу Володину с инициативой, в которой предлагается конфисковывать имущество иностранных агентов.
«Многие граждане РФ поддерживают инициативу по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ, позволяющих конфискацию имущества у данной категории граждан и обращение его в доход государства», — утверждают авторы обращения.
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