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В Челябинске контрактник получил 5 лет колонии за самоволку и уклонение от мобилизации
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело контрактника, которого обвинили в самовольном оставлении места службы в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе военного суда, рядовой не явился к месту службы в город Чебаркуль еще в конце мая прошлого года.
После, «достоверно зная, что 21 сентября на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация, продолжал находиться вне военной службы».
В конце сентября рядового обнаружила полиция в Копейском городском округе. Его доставили в военную комендатуру.
Суд, который состоялся еще 26 декабря, назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет колонии общего режима. Контрактника заключили под стражу.
Как сообщили в пресс-службе военного суда, рядовой не явился к месту службы в город Чебаркуль еще в конце мая прошлого года.
После, «достоверно зная, что 21 сентября на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация, продолжал находиться вне военной службы».
В конце сентября рядового обнаружила полиция в Копейском городском округе. Его доставили в военную комендатуру.
Суд, который состоялся еще 26 декабря, назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет колонии общего режима. Контрактника заключили под стражу.
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