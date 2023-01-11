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Во Франции загорелся склад с литиевыми батареями, жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Франции недалеко от Руана произошел крупный пожар на промышленном складе с литиевыми аккумуляторами.
По данным Le Parisien, на складе хранилось около 8 000 батарей. При этом огонь распространился на соседний склад, где хранились около 70 000 шин.
На данный момент пожар локализован.
Жилые постройки расположены в 500 м от места пожара. Местные власти утверждают, что опасности для населения нет, в воздухе не зафиксировано опасных веществ. Также якобы нет угрозы загрязнения Сены.
Между тем в соседнем городе, который расположен в нескольких километрах от места ЧП, власти попросили жителей не открывать окна и не выходить на улицу.
В экстренных службах не смогли уточнить размер шлейфа, который образовался после пожара и распространился в юго-восточном направлении.
Причины возгорания устанавливаются.
По данным Le Parisien, на складе хранилось около 8 000 батарей. При этом огонь распространился на соседний склад, где хранились около 70 000 шин.
На данный момент пожар локализован.
Жилые постройки расположены в 500 м от места пожара. Местные власти утверждают, что опасности для населения нет, в воздухе не зафиксировано опасных веществ. Также якобы нет угрозы загрязнения Сены.
Между тем в соседнем городе, который расположен в нескольких километрах от места ЧП, власти попросили жителей не открывать окна и не выходить на улицу.
В экстренных службах не смогли уточнить размер шлейфа, который образовался после пожара и распространился в юго-восточном направлении.
Причины возгорания устанавливаются.
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